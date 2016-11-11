Россия собирается устроить масштабную дестабилизацию в Украине с 15 ноября - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Анатолий Дублик.

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Он отметил, что СБУ и Служба внешней разведки Украины получили оперативные данные, которые "разоблачают планы Российской Федерации по масштабной дестабилизации в Украине, старт которой запланирован на 15 ноября текущего года".

"Эти разведывательные данные в целом совпадают с содержанием так называемого плана первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине под условным названием "Шатун", - сказал Дублик.

Он добавил, что сейчас продолжается исследование достоверности плана в рамках соответствующего уголовного производства.

По словам Дублика, информация, изъятая из почтового ящика советника президента РФ Владислава Суркова, свидетельствует о начале осуществления такого плана.

Дублик отметил, что непосредственное руководство и реализацию этого плана осуществляет также известный как СБУ, так и СВР, первый заместитель Суркова Инал Ардзинба, а контакт с политическими движениями в Украине и отдельными общественными организациями, задействованными в акциях протеста, как правило, "в слепую или за определенное финансовое вознаграждение", осуществляет гражданин Армении Мартиросян.

"Спецслужбой зафиксированы неоднократные выезды за пределы Украины, а именно в Российскую Федерацию, организаторов этих акций как для получения финансирования, так и конкретных инструкций и детализации... При этом враг рассчитывает на эффективность использования вслепую активности ряда общественных организаций, которые в настоящее время проводят ряд массовых акций как в столице, так и в других регионах государства", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, группа украинских хакеров "Киберхунта" заявила, что взломала электронную почту помощника президента РФ Суркова, и обнародовала копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.

26 октября пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Сурков не пользуется электронной почтой, поэтому украинские хакеры не могли похитить его переписки.

Вместе с тем 4 ноября председатель СБУ Василий Грицак подтвердил существование писем, которые свидетельствуют о принятых РФ мерах по дестабилизации ситуации в Украине, извлеченных хакерами во время взлома почты Суркова.