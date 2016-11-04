Грицак подтвердил существование писем, добытых хакерами при взломе почты Суркова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сегодня сообщил на брифинге в Одессе.

«Я могу подтвердить, что такие письма существуют. Так называемой «Киберхунтой» были добыты эти материалы. Сейчас эти материалы исследуются в СБУ», - сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что данные письма по многим пунктам почти совпадают с письмами, которые украинскими спецслужбами были изъяты в процессе следственных действий. В частности, при документировании попытки действий по федерализации Закарпатья - создания псевдореспублики в Закарпатской области.

«И сведения, которые имеются в этих письмах, и которые были добыты «Киберхунтой», чрезвычайно похожи. То есть, методы исполнения всех этих вещей - на те документы, которые официально фигурируют в материалах уголовного производства», - сказал глава СБУ.

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Как сообщал УНИАН, группа украинских хакеров "Киберхунта" заявила, что взломала электронную почту помощника президента РФ Владислава Суркова, и обнародовала копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.

26 октября пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Сурков не пользуется электронной почтой, поэтому украинские хакеры не могли похитить его переписку.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк 4 ноября сообщил, что переписка Суркова, которая добыта хакерами-патриотами «Киберхунта», является подлинной, что подтверждено экспертизами МВД, СБУ, а также рядом весьма авторитетных международных профессиональных организаций.