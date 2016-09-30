В Новой Зеландии прокомментировали отчет международных следователей по катастрофе MH17

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Новой Зеландии.

Глава МИД Новой Зеландии выразил благодарность за тщательную работу в независимом расследовании катастрофы малайзийского самолета, отметив, что это важный шаг на пути в привлечении виновных к ответственности.

Он напомнил, что катастрофа MH17 привела к гибели 298 человек, среди которых были один гражданин Новой Зеландии и один резидент этой страны. "Мы, как и раньше, настроены привлечь к ответственности за этот трагический инцидент", - заявил Маккалли.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отчет международной Совместной следственной группы основан на старательном, беспристрастном и тщательном расследовании, которое поднимает некоторые очень серьезные вопросы.

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"Представление промежуточных результатов Совместной следственной группой является важным шагом на пути к ответственности. Новая Зеландия продолжает настоятельно призвать все страны в полной мере взаимодействовать с этим расследованием, как того требует резолюция 2166 Совета безопасности ООН", - подчеркнул Маккалли.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.