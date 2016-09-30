В Новой Зеландии прокомментировали отчет международных следователей по катастрофе MH17
Министр иностранных дел Новой Зеландии Мюррей Маккалли отмечает, что промежуточный отчет международной Совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета «Боинг 777» (рейс MH17) является шагом вперед в привлечении виновных к ответственности.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Новой Зеландии.
Глава МИД Новой Зеландии выразил благодарность за тщательную работу в независимом расследовании катастрофы малайзийского самолета, отметив, что это важный шаг на пути в привлечении виновных к ответственности.
Он напомнил, что катастрофа MH17 привела к гибели 298 человек, среди которых были один гражданин Новой Зеландии и один резидент этой страны. "Мы, как и раньше, настроены привлечь к ответственности за этот трагический инцидент", - заявил Маккалли.
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отчет международной Совместной следственной группы основан на старательном, беспристрастном и тщательном расследовании, которое поднимает некоторые очень серьезные вопросы.
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"Представление промежуточных результатов Совместной следственной группой является важным шагом на пути к ответственности. Новая Зеландия продолжает настоятельно призвать все страны в полной мере взаимодействовать с этим расследованием, как того требует резолюция 2166 Совета безопасности ООН", - подчеркнул Маккалли.
Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.
Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.
Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».
Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.