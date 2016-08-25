ГПУ об экстрадиции Каськива: Не стоит "разгонять зраду"

Ранее Каськив заявил, что сообщение о его аресте не соответствует действительности.

Заместитель генерального прокурора по международно-правовому сотрудничеству Евгений Енин пояснил, что "с 1.08.16 этот ясновельможный пан значится в базе Интерпола с т.н. Красной карточкой (арест)".

Енин подчеркнул, что «в ближайшие дни оригинал запроса уже доставят на территорию Республики Панама. К счастью, посол Украины в Соединенных Штатах Мексики и в Республике Панама (по совместительству) Руслан Спирин находился в эти дни в Киеве и передаст с нарочным необходимые документы панамской стороне».

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"Каськив уже совершил неудачную попытку покинуть Панаму, однако власти Коста-Рики отказали ему во въезде", - сообщил Енин.

Каськив находится под контролем панамской власти до решения об екстрадиции, уверяют в ГПУ.

"Не стоит разгонять "зраду", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа на брифинге в Киеве генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн. В конце марта этого года Каськива был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) - по заключенным Каськивом договору об оказании рекламных услуг с ООО.

По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа Енин заявил, что Генеральная прокуратура направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.