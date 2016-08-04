Савченко: надо заканчивать бардак под названием "АТО" безо всякой дальнейшей войны

Об этом она сказала в эфире Эспрессо.TV.

"Очень опасная такая риторика, что надо вводить военное положение. Нам надо заканчивать этот бардак, который назвали АТО, как можно быстрее, без всякой дальнейшей войны", - подчеркнула она.

При этом Савченко признает, что в стране идет война.

"То, что у нас война, - это бесспорно. Это надо было признать еще два года назад, начиная с Крыма. МВФ не дает денег странам с военным положением, но если в стране военное положение на части территории, то фонд деньги дает, и наша власть клянчит деньги, за которые будут расплачиваться наши внуки и при этом кладет их в карман и ничего не дает на эту войну", - сказала нардеп.

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Она также отметила, что никогда не простит боевиков Донбасса за эту войну, хотя обиды на них за свое похищение не держит.

"Научилась ли я прощать? Вы знаете, это было трудно. Действительно, трудно. Я еще находясь в российских судах говорила, что не держу обиды на Россию и тех самых сепаратистов с Донбасса за то, что они меня пленили и за то, что сделали со мной. Но этой войны на украинской земле я им не прощу никогда. Я научилась прощать и зла не держу. Если бы я держала зло, то рехнулась бы и сгорела изнутри", - сказала депутат.

По словам депутата, у России "мы просить прощения не должны, это РФ еще нам должна будет выплатить компенсацию за эту войну".