Савченко объяснила свой призыв просить прощения у матерей погибших боевиков

Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

"Меня больше всего критикуют за две фразы: за то, что я сказала, что надо говорить с сепаратистами относительно обмена военнопленными (это перекрутили чуть ли не до мировой политики), и вторая тема – это то, что я сказала, что надо просить прощения у матерей с одной и другой стороны, сыновья которых погибли, и даже у российских матерей. Матери тех детей, которых российская власть послала умирать, должны их прятать ночью и бояться сказать, что ребенок погиб на фронте, на войне. Матерей мне чисто по-человечески жаль, потому что у меня тоже есть мать. Я тоже могла погибнуть. И никто у нее прощения не просил. Поэтому я могу попросить. Благородство – это добродетель сильных. Я могу себе позволить попросить прощения у этих людей", - сказала Савченко.

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Напомним, в одном из своих недавних интервью Надежда Савченко заявила, что сторонам конфликта на Донбассе придется прощать и просить прощения друг у друга, иначе мира не будет. По мнению депутата, просить прощения нужно "у той матери, которая потеряла последнего сына, неважно, с какой стороны". Позднее нардеп Антон Геращенко опубликовал ролик, в котором главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко говорит о стремлении Савченко к диалогу с ОРДЛО.