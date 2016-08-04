ВСЮ рекомендует уволить экс-главу Апелляционного суда Крыма, поддержавшего оккупацию, но ставшего судьей на Днепропетровщине

Об этом говорится в сообщении ВСЮ.

Основанием для принятия решения об увольнении Чернобука стало решение Высшей квалификационной комиссии судей от 2 июня.

Как отмечалось в рекомендации, квалификационная комиссия пришла к выводу, что Чернобук, публично высказываясь о результатах так называемого "референдума" о статусе Крыма, отрицая значение присяги судьи, призывая к изучению российского законодательства, участвуя в организации и реализации мероприятий, направленных на осуществление правосудия на временно оккупированной территории Украины по законам Российской Федерации, нарушил присягу судьи.

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Как отметила член Высшего совета юстиции Татьяна Малашенкова, в одном из видеоматериалов, исследованных ВККС, на вопрос журналистов об отношении судей к обязанности осуществления правосудия по законодательству Российской Федерации председатель апелляционного суда АРК отметил, в частности: "Мы давали присягу не президенту, мы давали присягу не народу, мы давали присягу - присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушает присягу судьи".

Одновременно Чернобук в своих объяснениях утверждал, что на время записи интервью был отстранен от должности председателя апелляционного суда АР Крым и перестал выходить на работу, а дал интервью журналистам под давлением, опасаясь за свою безопасность. Отдельно Чернобук подчеркивал, что принимал участие в антитеррористической операции, получил медаль "Ветеран войны" и удостоверение участника боевых действий.

Вместе с тем в ходе дисциплинарного производства было установлено, что указанные утверждения Чернобука относительно отстранения его от должности председателя апелляционного суда АР Крым, совершения им определенных действий под принуждением и в силу угроз из-за профессиональной деятельности не подтверждаются никакими доказательствами, противоречат установленным обстоятельствам и опровергаются объяснениями других лиц.

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В то же время Малашенкова констатировала, что своими действиями Чернобук "прежде всего как носитель судебной власти Украины в Автономной Республике Крым и тем более как председатель апелляционного суда Автономной Республики Крым в достаточно трудное и сложное время для государства Украина, а именно во время начала оккупации полуострова Крым, грубо нарушил принципы профессионального и этического поведения судьи, что привело к разочарованию в первую очередь судебного корпуса Автономной Республики Крым, а также жителей полуострова судебной властью Украины".

Отметим, что Чернобук был переведен в апелляционный суд Днепропетровской области указом от 19 июля 2014 года.