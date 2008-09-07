Канадскому премьеру надоела неустойчивая ситуация в парламенте

В Канаде пройдут досрочные выборы в парламент. Премьер-министр страны Стивен Харпер в воскресенье, как и ожидалось, выступил со специальным заявлением, в котором говорится о роспуске парламента. Дата внеочередных выборов назначена на 14 октября 2008 г., передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

С.Харпер уже выполнил необходимые формальности и попросил генерал-губернатора Канады Мишель Жан о роспуске законодательного собрания. Генерал-губернатор является представителем королевы Елизаветы II - формальной главы Канады.

Правительство С.Харпера пришло к власти в 2006 г. после 13 лет правления Либеральной партии. Вместе с тем консерваторы не смогли образовать парламентское большинство и на протяжении последнего года были вынуждены бороться с мощным давлением со стороны оппозиции.

На предстоящих выборах Консервативная партия надеется завоевать твердое парламентское большинство - для этого партии С.Харпера необходимо получить по итогам голосования хотя бы 155 мест. В уходящем парламенте консерваторы занимали 127 кресел.

По данным социологического опроса, половина канадцев считает С.Харпера наиболее подходящим деятелем для поста премьер-министра. Как отмечают социологи, если предстоящая избирательная кампания превратится в референдум по вопросу о том, кто наилучшим образом будет исполнять обязанности премьера, то у С.Харпера уже сейчас имеется солидное преимущество.