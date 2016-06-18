Порошенко хочет отправить бойцов Нацгвардии "на передок" для "обкатки боем"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня во время выступления в учебном центре Нацгвардии в Киевской области.

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«Несмотря на то, что Нацгвардия, согласно закону, имеет другие задачи, в ближайшее время по моему поручению будет проведено совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба, командующего Нацгвардии», - заявил он.

«Мы сделаем возможность для того, чтобы бойцы Нацгвардии прошли, если так сказать, «обкатку боем», чтобы они почувствовали, что означает быть «на передовой», чтобы не «кланяться» пулям», - добавил президент.

«Я думаю, что мы найдем такую возможность, несмотря на то, что мы остаемся сторонником мирного развития событий», - отметил глава государства.