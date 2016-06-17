Елисеев после заявления Пан Ги Муна озвучил требования к кандидату на должность нового генсека ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сегодня на брифинге в Киеве.

«Пользуясь нашим членством в Совете безопасности, мы эту ситуацию не оставим на самотеке, и будем дальше эту ситуацию показывать как свидетельство того, что кандидатура нового генерального секретаря должна стоять на защите базовых принципов Устава ООН», - отметил он по поводу высказывания генсека организации Пан Ги Муна о роли России в урегулировании конфликта на Донбассе.

«Сейчас происходит, так сказать, кастинг кандидатов на должность генсека ООН. Срок полномочий нынешнего генсека истекает, поэтому эта ситуация станет для нас и для всех примером того, какой должна быть следующая кандидатура генерального секретаря ООН», - добавил Елисеев.

«Для нас принципиально важно, чтобы новая кандидатура генерального секретаря ООН четко отвечала всем критериям, предъявляемым к такому лицу, то есть он должен на 100% поддерживать соблюдение базовых принципов Устава ООН, среди которых ключевым является поддержка суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ стран - членов ООН», - подчеркнул заместитель главы АП.

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«Досадно для Украины, как для страны - основателя ООН, когда генеральный секретарь подобным образом делает заявления», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выразил возмущение заявлениями генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, что Россия должна «играть критически важную роль» в том, чтобы положить конец конфликту на Донбассе. Ельченко добавил, что Украина направляет официальное письмо протеста в Генеральную ассамблею ООН с просьбой объяснить эти слова и исправить их.

После этого Организация Объединенных Наций удалила фразу о роли России в урегулировании конфликта в Украине из текста речи генерального секретаря организации Пан Ги Муна на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в России.