ООН удалила фразу о роли РФ в урегулировании конфликта в Украине из текста речи Пан Ги Муна - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

В тексте выступления Пан Ги Муна, который накануне распространили в ООН, он заявлял, что Россия как постоянный член Совета безопасности с правом вето должна «сыграть критически важную роль» в решении «насущных глобальных вопросов, от завершения конфликтов в Украине и Сирии до защиты прав человека и контроля за нераспространением оружия массового уничтожения».

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Вечером 16 июня на официальном сайте организации был опубликован этот текст речи генерального секретаря ООН. Однако сегодня на сайте ООН этот абзац в речи отсутствует.

Напомним, накануне постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказал возмущение заявлениями генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, что Россия должна сыграть критически важную роль в том, чтобы положить конец конфликту на Донбассе. Ельченко добавил, что Украина направляет официальное письмо протеста в Генеральную ассамблею ООН с просьбой объяснить эти слова и исправить их.