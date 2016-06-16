Генсек ООН заявил о "критически важной" роли РФ в конфликте на Донбассе, посол Украины отреагировал

По словам Ельченко, он не понимает, как руководитель ООН "может говорить вещи, которые являются по сути похвалой роли России в урегулировании конфликта в Украине, в то время как Россия является главным игроком в агрессии против Украины, в поддержании этого конфликта в разгоряченном состоянии", передает Радио Свобода.

Как подчеркнул Ельченко, заранее подготовленный в письменном виде текст выступления Пан Ги Муна на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в России показал, что руководитель ООН потерял всякое моральное право говорить что-либо о конфликте в Украине или об аннексии Россией Крыма.

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Ельченко сообщил, что Украина направляет официальное письмо протеста в Генеральную ассамблею ООН с просьбой объяснить эти слова и исправить их.

В Твиттере он подтвердил, что Украина требует объяснений, и назвал заявление генсекретаря о роли России в Украине неприемлемым.

В тексте выступления Пан Ги Муна в России, что распространили в ООН, он заявляет, что Россия как постоянный член Совета безопасности с правом вето должна «играть критически важную роль» в решении «насущных глобальных вопросов, от завершения конфликтов в Украине и Сирии к защите прав человека и контроля за нераспространением оружия массового уничтожения».

Как сообщила пресс-служба ООН, он действительно выступил в Санкт-Петербурге именно с этими словами.