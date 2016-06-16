Генсек ООН заявил о "критически важной" роли РФ в конфликте на Донбассе, посол Украины отреагировал
Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что глубоко возмущен заявлениями генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, что Россия должна сыграть критически важную роль в том, чтобы положить конец конфликту на Донбассе.
По словам Ельченко, он не понимает, как руководитель ООН "может говорить вещи, которые являются по сути похвалой роли России в урегулировании конфликта в Украине, в то время как Россия является главным игроком в агрессии против Украины, в поддержании этого конфликта в разгоряченном состоянии", передает Радио Свобода.
Как подчеркнул Ельченко, заранее подготовленный в письменном виде текст выступления Пан Ги Муна на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в России показал, что руководитель ООН потерял всякое моральное право говорить что-либо о конфликте в Украине или об аннексии Россией Крыма.
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Ельченко сообщил, что Украина направляет официальное письмо протеста в Генеральную ассамблею ООН с просьбой объяснить эти слова и исправить их.
В Твиттере он подтвердил, что Украина требует объяснений, и назвал заявление генсекретаря о роли России в Украине неприемлемым.
В тексте выступления Пан Ги Муна в России, что распространили в ООН, он заявляет, что Россия как постоянный член Совета безопасности с правом вето должна «играть критически важную роль» в решении «насущных глобальных вопросов, от завершения конфликтов в Украине и Сирии к защите прав человека и контроля за нераспространением оружия массового уничтожения».
Как сообщила пресс-служба ООН, он действительно выступил в Санкт-Петербурге именно с этими словами.