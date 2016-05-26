"Слишком много насилия": Обама призвал G7 добиться решения ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал в рамках своего визита в Японию, где он участвует в саммите стран "Большой семерки".

Начало встреч с лидерами G7 в Японии президент США назвал "очень продуктивными".

"Мы стали поднимать некоторые ключевые вопросы безопасности, которые являются важными для всех нас: Южно-Китайское море и морская безопасность. Коснулись вопросов, которые связаны с Украиной", - заявил Обама.

Читайте такжеОбама сыграл очень важную роль в освобождении Савченко – посол Украины в США

В связи с ситуацией в Украине, президент США сказал: "Мы начали видеть определенный прогресс в переговорах, но как и раньше, мы видим слишком много насилия, и нам нужно добиться решения этого".

Обама также отметил, что лидеры стран "Большой семерки" сегодня вечером уделят определенное время для поиска решения и в отношении некоторых других "основных горячих точек в мире".

Американский президент добавил, что завтра, 27 мая, он посетит Хиросиму.