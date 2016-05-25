"Будет прогресс": Порошенко поделился ожиданиями по освобождению украинских заложников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время заседания Национального совета реформ в помещении Администрации президента.

"Восстановилась справедливость, правда была с нами. Я думаю, что это (освобождение Надежды Савченко – УНИАН) очень символично, и это только первый шаг, потому что за этим, я могу об этом уже говорить, будут освобождены Солошенко, Афанасьев, которые находятся в очень тяжелом состоянии здоровья – рак, сепсис", - сказал он.

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"Будет прогресс, и я хочу поблагодарить также Ирину Геращенко за мощную работу по возвращению других наших заложников, которые находятся на оккупированной территории. Мы также ждем прогресса в течение трех-четырех недель, не позже", - заявил президент.

Как известно, сегодня украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко вернулась в Украину.

Несколько ранее Геращенко говорила о том, что до конца мая ожидаются положительные новости по политзаключенным-украинцам в РФ Юрию Солошенко и Геннадию Афанасьеву.