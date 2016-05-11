ОБСЕ обеспокоена безопасностью аккредитованных в "ДНР" журналистов из-за публикации их данных

Об этом говорится в заявлении Миятович по поводу обнародования сайтом «Миротворец» персональной информации более 4 тысяч сотрудников как украинских, так и мировых СМИ, включая CNN, Agence France-Presse, Reuters, BBC, New York Times, Vice News и Al Jazeera.

"Это очень тревожное событие, которое может в дальнейшем ставить под угрозу ситуацию с безопасностью для журналистов", - заявила Миятович.

"Журналисты сообщают о проблемах, имеющих общественный интерес, и они не должны подвергаться преследованиям за выполнение своей работы", - добавила Миятович.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обратила внимание на обеспокоенность медийного сообщества как в Украине, так и за ее пределами относительно появления списка журналистов, которые получали аккредитацию в так называемой «ДНР», и выразила беспокойство по поводу того, что некоторые журналисты из обнародованного списка уже получали угрозы.

Как сообщал УНИАН, возмущение представителей журналистского сообщество вызвало обнародование 10 мая на сайте "Миротворец" данных украинских и иностранных работников СМИ, которые получали аккредитацию в так называемой «ДНР» в период 2014-2016 годов. Кроме имен журналистов, обнародованы их телефонные номера, электронная почта и период пребывания на оккупированных территориях.

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