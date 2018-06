Климкин приветствовал решение парламента Нидерландов относительно Соглашения об ассоциации

Об этом говорится в сообщении на странице Павла Климкина в Facebook.

"Я благодарен членам парламента Нидерландов за принятие этого мудрого решения", - говорится в сообщении.

Также Климкин отметил, что отклонение предложения оппозиции об отзыве ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом предоставляет возможность для поиска решения в интересах Нидерландов, Украины и Евросоюза.

I thank members of the Dutch parliament for taking wise decision. It leaves the door open for a solution in the interests of NL, RU & EU.