Климкин приветствовал решение парламента Нидерландов относительно Соглашения об ассоциации

00:36, 20 апреля 2016
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал решение парламента Нидерландов отклонить предложение об отзыве ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Павло Клімкін / УНІАН

Об этом говорится в сообщении на странице Павла Климкина в Facebook.

"Я благодарен членам парламента Нидерландов за принятие этого мудрого решения", - говорится в сообщении.

Также Климкин отметил, что отклонение предложения оппозиции об отзыве ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом предоставляет возможность для поиска решения в интересах Нидерландов, Украины и Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%.

14 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет не раньше конца июня.

Нидерланды решили инициировать внесение изменений в соглашения по результатам дебатов, в которых приняли участие политические силы страны, представленные в парламенте.

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