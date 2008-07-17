Балогу беспокоит амнезия Тимошенко и партизанщина в энергетике

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в который раз пытается единолично, по собственному усмотрению решать вопросы, касающиеся поставок энергоносителей в нашу страну. Этими действиями она вмешивается в сферу конституционных прерогатив Президента Украины по обеспечению национальной безопасности, одной из составляющих которой является энергетическая безопасность государства.

Так руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА прокомментировал письменное поручение, согласно которому Ю.ТИМОШЕНКО запрещает председателю правления компании «Укртранснафта» И.КИРЮШИНУ и его заместителям подписывать документы и принимать участие в совещаниях и консультациях о транспортировке нефти по трубопроводу Одесса-Броды до отдельного решения правительства. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Как отметил В.БАЛОГА: «Каждый школьник знает, что нынешний премьер с давних лет лелеет особые сентименты к энергетике. Но Евро-Азийский нефтетранспортный коридор – не частная автозаправка, а мощный международный энергетический проект, поэтому регулировать его воплощение таким привычным для Кабмина «ручным» образом нельзя. Этот вопрос выходит за сугубо экономические рамки, здесь речь идет о европейской энергетической политике и реноме Украины в ее реализации».

Глава Секретариата отметил, что энергетическая безопасность является неизменным приоритетом внутренней и внешней политики нашего государства. Он напомнил о подписанном в мае этого года Указе Президента №474, в соответствии с которым до конца 2008 года должны быть выполнены все организационные и технические меры для перевода нефтепровода Одесса-Броды в режим прямых поставок нефти, как и предусматривалось при его строительстве.

Проект ЕАНТК, в воплощении которого заинтересованы страны Европы, поддерживает Европейская комиссия. Азербайджан подтвердил готовность ежегодно поставлять по маршрутам коридора 5-6 млн. тонн нефти после того, как нефтепровод Одесса-Броды начнет работать в аверсном режиме. Два отечественных нефтеперерабатывающих завода, «Галичина» и «Нафтохимик Прикарпатья», могут получать свыше 5 млн. тонн каспийской нефти, уже разработаны проекты соответствующих договоров. Именно через эту магистраль «Укртранснафта» готова транспортировать сырье на границу с Венгрией и Словакией. Использование трубы в проектном направлении позволит поставлять миллионы тонн «легкой нефти» в Беларусь и Польшу, а через словацкую территорию – на НПЗ в Чехии. Через несколько месяцев будет полностью завершено технико-экономическое обоснование маршрута «Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск».

В.БАЛОГА убежден, что любое «партизанское» вмешательство способно поставить под угрозу выполнения таких амбициозных и далеко идущих планов: “в итоге наша экономика может понести многомиллиардные потери, а отечественные НПЗ утратят возможности нарастить объемы производства, перейти на европейские стандарты продукции и усилить свою конкурентоспособность».

Руководитель президентского Секретариата напомнил Премьер-министру те положения из программы деятельности правительства, изложенной в коалиционном соглашении, которые касаются именно нефтепровода Одесса –Броды. По его словам, «в скрепленном автографом Ю.ТИМОШЕНКО обязательстве речь идет о «приоритетности европейского направления» транспортировки энергоносителей по этому топливопроводу, подписание необходимых межправительственных документов с целью обеспечения реализации проекта поставок каспийской нефти в Украину через трубопровод Одесса – Броды, заключение долгосрочных контрактов с нефтяными компаниями по его загрузке в аверсном режиме».

«Забывчивость Ю.ТИМОШЕНКО при выполнении собственных обещаний уже никого в нашей стране не удивляет. Однако в вопросе, который непосредственно затрагивает национальные интересы, такая амнезия - это уже не личное дело Премьера. Руководителю правительства стоит восстановить в памяти текст коалиционного соглашения и в дальнейшем отказаться от каких-либо попыток корректировать курс государства на обеспечение энергетической безопасности», – отметил В.БАЛОГА.