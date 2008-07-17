Балогу беспокоит амнезия Тимошенко и партизанщина в энергетике
Глава СП напомнил о коалиционном договоре
|Виктор Балога
Так руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА прокомментировал письменное поручение, согласно которому Ю.ТИМОШЕНКО запрещает председателю правления компании «Укртранснафта» И.КИРЮШИНУ и его заместителям подписывать документы и принимать участие в совещаниях и консультациях о транспортировке нефти по трубопроводу Одесса-Броды до отдельного решения правительства. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Как отметил В.БАЛОГА: «Каждый школьник знает, что нынешний премьер с давних лет лелеет особые сентименты к энергетике. Но Евро-Азийский нефтетранспортный коридор – не частная автозаправка, а мощный международный энергетический проект, поэтому регулировать его воплощение таким привычным для Кабмина «ручным» образом нельзя. Этот вопрос выходит за сугубо экономические рамки, здесь речь идет о европейской энергетической политике и реноме Украины в ее реализации».
Глава Секретариата отметил, что энергетическая безопасность является неизменным приоритетом внутренней и внешней политики нашего государства. Он напомнил о подписанном в мае этого года Указе Президента №474, в соответствии с которым до конца 2008 года должны быть выполнены все организационные и технические меры для перевода нефтепровода Одесса-Броды в режим прямых поставок нефти, как и предусматривалось при его строительстве.
Проект ЕАНТК, в воплощении которого заинтересованы страны Европы, поддерживает Европейская комиссия. Азербайджан подтвердил готовность ежегодно поставлять по маршрутам коридора 5-6 млн. тонн нефти после того, как нефтепровод Одесса-Броды начнет работать в аверсном режиме. Два отечественных нефтеперерабатывающих завода, «Галичина» и «Нафтохимик Прикарпатья», могут получать свыше 5 млн. тонн каспийской нефти, уже разработаны проекты соответствующих договоров. Именно через эту магистраль «Укртранснафта» готова транспортировать сырье на границу с Венгрией и Словакией. Использование трубы в проектном направлении позволит поставлять миллионы тонн «легкой нефти» в Беларусь и Польшу, а через словацкую территорию – на НПЗ в Чехии. Через несколько месяцев будет полностью завершено технико-экономическое обоснование маршрута «Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск».
В.БАЛОГА убежден, что любое «партизанское» вмешательство способно поставить под угрозу выполнения таких амбициозных и далеко идущих планов: “в итоге наша экономика может понести многомиллиардные потери, а отечественные НПЗ утратят возможности нарастить объемы производства, перейти на европейские стандарты продукции и усилить свою конкурентоспособность».
Руководитель президентского Секретариата напомнил Премьер-министру те положения из программы деятельности правительства, изложенной в коалиционном соглашении, которые касаются именно нефтепровода Одесса –Броды. По его словам, «в скрепленном автографом Ю.ТИМОШЕНКО обязательстве речь идет о «приоритетности европейского направления» транспортировки энергоносителей по этому топливопроводу, подписание необходимых межправительственных документов с целью обеспечения реализации проекта поставок каспийской нефти в Украину через трубопровод Одесса – Броды, заключение долгосрочных контрактов с нефтяными компаниями по его загрузке в аверсном режиме».
«Забывчивость Ю.ТИМОШЕНКО при выполнении собственных обещаний уже никого в нашей стране не удивляет. Однако в вопросе, который непосредственно затрагивает национальные интересы, такая амнезия - это уже не личное дело Премьера. Руководителю правительства стоит восстановить в памяти текст коалиционного соглашения и в дальнейшем отказаться от каких-либо попыток корректировать курс государства на обеспечение энергетической безопасности», – отметил В.БАЛОГА.