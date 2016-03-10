Порошенко никаких писем Савченко не писал – пресс-секретарь президента

Об этом в комментарии УНИАН по телефону заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По его словам, Порошенко передавал устные слова поддержки Савченко, которая содержится в СИЗО в РФ.

"Президент передавал слова поддержки Савченко через ее сестру Веру и маму. Никаких писем он не отправлял", - сказал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, Фейгин обнародовал заявление Савченко о прекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо якобы от Порошенко, пообещавшего сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.

В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.

Кроме того, Фейгин опубликовал текст якобы самого письма Порошенко к Савченко с просьбой о прекращении голодовки и предложением должности в новом составе украинского правительства. В Twitter Фейгина также появился комментарий, что речь идет о должности "силового" министра, и такое предложение поможет освобождению Савченко.