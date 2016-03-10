Порошенко предлагает Савченко должность министра в новом составе правительства - письмо

Об этом говорится в тексте обращения, переданном Савченко от имени Порошенко адвокатом Марком Фейгиным (позднее выяснилось, что в действительности Порошенко его не писал).

Президент в письме, в частности, якобы просил ее прекратить голодовку.

"Нам нужна здоровая Надежда Савченко, герой Украины, народный депутат, символ нашей свободы, которая вскоре появилась бы дома, которая смогла бы дать пример другим. Я думаю, что всем тем Ваша деятельность не ограничится, и хотел бы видеть Вас в нашем обновленном правительстве", - сказано в нем.

По словам Фейгина, речь идет именно о посте министра "в силовом блоке" (кандидатуру на эту должность предлагает президент), и такое заявление главы украинского государства должно помочь освобождению Савченко.

Читайте такжеМогерини призвала Россию немедленно и безоговорочно освободить Савченко

"В письме Петра Порошенко речь идет о посте в правительстве для Савченко. Это пост министра в силовом блоке. Уверен, это поможет освобождению", - написал он в своем "Твиттере".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, Фейгин обнародовал заявление Савченко о прекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо от Порошенко, который пообещал сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.

В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.

Читайте такжеРоссия должна немедленно освободить Савченко и выполнить Минские соглашения - Клинтон