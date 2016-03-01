Финляндия на заседании Совета ООН поддержала принадлежность оккупированного Крыма Украине

Об этом говорится в заявлении финского министра, которое она огласила на заседании Совета ООН по правам человека.

"Финляндия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает аннексию Крыма. Мы подчеркиваем необходимость полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами", - сказала Тойвакка.

Министр обратила внимание, что в результате боевых действий на Донбассе более 2,5 млн человек, включая десятки тысяч человек с инвалидностью, покинули свои дома.

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Она выразила обеспокоенность тем, что и далее поступают сообщения о серьезных нарушениях прав человека в районах, контролируемых боевиками, на востоке Украины.

Также Тойвакка обратила внимание на проблемы с правами человека в Крыму, в частности, на ситуацию с правами меньшинств.