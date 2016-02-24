К репрессиям над крымскими татарами причастны "пророссийские ополченцы" - Amnesty International

В своем ежегодном докладе о ситуации с правами человека в мире международная правозащитная организация Amnesty International отмечает, что к проукраинским жителям Крыма правящий оккупационный режим применял "жесткие ответные меры".

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Авторы доклада отмечают, что в 2015 году не было эффективного расследования шести случаев предполагаемых насильственных исчезновений крымско-татарских активистов в 2014 году и одного подтверждённого случая похищения, пыток и убийства.

Подчеркивается, что это происходило, несмотря на обширные доказательства, в том числе видеозаписи, из которых можно с уверенностью заключить, что как минимум к некоторым из этих преступлений причастны "пророссийские ополченцы" из так называемых "сил самообороны Крыма".

К тем, кто открыто симпатизировал Украине, принимались жёсткие ответные меры. Больше всего пострадали крымские татары. Их публичные мероприятия постоянно запрещали; СМИ, работавшие на крымскотатарском языке, были вынуждены закрыться; у лидеров регулярно проходили обыски в домах, против них возбуждались уголовные дела, и их помещали под стражу по политически мотивированным обвинениям.

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Авторы документа отмечают, что продолжились репрессии в отношении представительного органа, избираемого членами общины, – Меджлиса крымскотатарского народа. Его нынешнего лидера Ахтема Чийгоза арестовали 29 января по обвинению в организации "массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года.

Девятого марта прошлого года на малочисленной уличной акции в Симферополе задержали Александра Кравченко, Леонида Кузьмина и Вельдара Шукурджиева. На этом мероприятии, посвящённом 201-й годовщине со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко, они использовали национальную символику: жёлтые и синие ленты. Их доставили в отделение полиции и отпустили через три часа, приговорив к общественным работам продолжительностью 40 часов каждому за нарушение порядка проведения митингов. Затем ими занялся отдел МВД по борьбе с экстремизмом, задерживая и вызывая их на неофициальные допросы. Кроме того, Кузьмин, учитель истории, лишился работы. В нарушение норм международного гуманитарного права крымских активистов – противников оккупации Олега Сенцова и Александра Кольченко осудили за пределами Крыма.

Процесс по их делам проходил по российскому законодательству в военном суде в Ростове-на-Дону (юг России), который приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно по обвинениям в терроризме, несоразмерным содеянному.

"Судебное разбирательство было несправедливым и основывалось на показаниях, данных, как утверждается, под пытками", - считают правозащитники.

Верховный суд РФ 24 ноября оставил приговор в силе.