Луценко: Три фракции не видят Яценюка премьером, в коалиции - политический кризис

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам по результатам встречи представителей фракций коалиции с премьером.

“К сожалению, должен засвидетельствовать, что имеем уже стопроцентно оформленный политический кризис коалиции и коалиционного правительства”, - заявил Луценко.

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Он отметил, что фракция ”Народный фронт” ультимативно говорит лишь о премьере Яценюке. "С другой стороны, теперь уже три фракции ультимативно говорят о премьере не Яценюке", - подчеркнул Луценко.

Кроме того, он отметил, что сегодняшнее заявление лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко означает, что “у потенциального премьер-министра Яценюка нет голосов для проведения законов”.

“Это означает полномасштабный политический кризис. И это означает, что премьер-министр, Кабинет министров, парламент должны найти выход из этой ситуации”, - подчеркнул лидер фракции "БПП".

Он уточнил, что против Яценюка как премьера выступают "Батькивщина", “Самопомич” и Радикальная партия.

В то же время фракция "БПП", по словам Луценко, ни разу ультиматумами не говорила, а пытается найти разрешение этой ситуации для того, чтобы "этот год в стране работали нанятые народом депутаты и правительство".

“Мы считаем, что у Украины самый дорогой ресурс - время. И отпускать на очередную избирательную кампанию минимум полгода только для того, чтобы две фракции поменялись местами в своей численности, нет никакого смысла”, - отметил лидер фракции "БПП".

Так, подчеркнул Луценко, на сегодня фактом стало то, что "у правительства Яценюка нет 226 голосов для принятия важных законов".

Луценко подчеркнул, что все должны отказаться от "шантажа" и "ультиматумов" и искать общий язык относительно построения страны, а не о том, как "удержаться всем на своих позициях".

"БПП", отметил он, готова работать с Яценюком, хоть это и нелегко и не всегда эффективно”. “Но мы считаем, что это возможно в случае радикального обновления Кабинета министров. Но, к сожалению, сегодня другие фракции заявили о том, что они такого пути не видят. И количество депутатов в этих фракциях означает, что коалиция недееспособна, если они не голосуют”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Ляшко заявил, что Радикальная партия выходит из переговорного процесса с фракциями коалиции "в связи с отказом власти сформировать новую коалицию и правительство".