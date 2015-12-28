Луценко: БПП готов к смене правительства и к перевыборам

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил лидер БПП Юрий Луценко, передает Украинская правда.

По его словам, Украина действительно оказалась в катастрофической экономической ситуации.

"Как из этого выйти? Во всем мире из этого получаются одинаково: или изменения в правительстве, которые дадут ему большую эффективность, или перевыборы, формирование новой коалиции и правительства. Мы готовы и к тому, и к тому", - заявил Луценко.

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По его словам, стране следует решить оперативные вопросы и после этого начнутся серьезные разговоры о Кабмине.

"После принятия новых налогов, бюджета, новых траншей МВФ, без которых страна просто разлетится, финансовая система требует вливаний МВФ, потому что доллар будет стоить по 100 гривен, мы сядем в треугольнике парламент-президент-правительство и будем говорить о новом правительстве", - заявил Луценко.

По его словам, БПП не принципиально, будет ли возглавлять новое правительство Арсений Яценюк, или кто-то другой.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко прогнозировал, что до нового года произойдут кадровые изменения в правительстве.

Луценко отмечал, что "изменения в правительстве обсуждаются, но на сегодняшней встрече с премьер-министром Украины они не обсуждались".

Впоследствии, 20 декабря Луценко снова анонсировал переформатирование Кабинета министров, однако в этот раз - весной следующего года.