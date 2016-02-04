Яценюк: Правительство не потерпит давление и компрометацию от партнеров по коалиции
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров не будет терпеть политическое давление со стороны как партнеров по коалиции, так и любых других политических сил.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на внеочередном заседании правительства.
"Я хотел бы начать с основного - что правительство не потерпит политическое давление и политическую компрометацию со стороны как партнеров по коалиции, так и любых других политических сил", - подчеркнул Яценюк.
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Напомним, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко сегодня заявил, что отказ Яценюка от предложенных коалицией кандидатур на правительственные должности может привести к его отставке.
Ранее Луценко также заявлял, что дальнейшее пребывание Яценюка на должности премьера будет зависеть от отчета правительства в парламенте. Отчет планируется заслушать в ВР на пленарной неделе (с 16 по 19 февраля).