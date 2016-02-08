Ляшко заявил о выходе из переговорного процесса из-за отказа властей сформировать новую коалицию и правительство

Об этом лидер партии Олег Ляшко сообщил в Facebook.

"Радикальная партия выходит из переговорного процесса в связи с отказом власти сформировать новую коалицию и правительство. Фракции коалиции отказали в учете предложений Радикальной партии по формированию нового коалиционного соглашения и, на его основе, нового профессионального правительства. Рабочие группы с привлечением уполномоченных представителей РПЛ не проводились, официального ответа на открытое обращение Радикальной партии к президенту, премьер-министру и спикеру парламента не поступило", - говорится в сообщении.

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"Вместо обсуждения программных основ деятельности новой коалиции и правительства нам настойчиво предлагали свести разговор к банальному дележу должностей. Поэтому мы заявляем о выходе из переговорного процесса в связи с отказом власти сформировать новую коалицию и новое правительство, на чем мы настаивали", - заявил Ляшко.

Радикальна партія виходить із переговорного процесу у зв'язку з відмовою влади сформувати нову коаліцію та урядФракції... Posted by Олег Ляшко on Monday, February 8, 2016

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что консультации по выходу из кризиса, который сложился вокруг правительства, продолжатся сегодня, 8 февраля.

По его словам, "эта неделя является ключевой. И сегодня в том числе мы будем проводить консультации, и в следующий понедельник я вас проинформирую о результатах, но я надеюсь на то, что у всех хватит здравого смысла, чтобы понять исторический момент, где мы сегодня находимся".