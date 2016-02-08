В Минэкономразвития заявили, что Абромавичус планирует сегодня прийти в НАБУ для дачи показаний
Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, подавший в отставку 3 февраля, планирует прийти в Национальное антикоррупционное бюро для беседы со следователями и дачи показаний в качестве свидетеля сегодня, в 17.00.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
«На 17.00 министра вызывают в качестве свидетеля. Он будет отвечать на вопросы следователей», - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с должности министра экономического развития и торговли Украины. Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента. Абромавичус подчеркнул, что его решение окончательное и не подлежит пересмотру в существующих условиях.
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Министр заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными и антикоррупционными органами по всем высказанным обвинениям, и в этой связи он готовит соответствующие документы.
Кроме того, Абромавичус готовит список требований к Администрации президента, парламенту и Кабинету министров, которые должны обеспечить работу технократического правительства и стать поводом для отзыва его заявления об увольнении.