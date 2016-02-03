Абромавичус: Мы или в двух шагах от прорыва, или в двух шагах от провала

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Я уже сказал несколько дней назад: мы или в двух шагах от прорыва, или в двух шагах от провала. Некоторые следующие назначения в правительстве будут очень сильно влиять, куда мы движемся дальше. Если технократы не нужны, а нужны управленцы…", - отметил он.

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По мнению Абромавичуса, сейчас нужны "совсем другие подходы и моральные принципы".

"К сожалению, у нас кризис ценностей, и когда видишь список людей, которые ничего общего не имеют с нормальными моральными ценностями, тогда ты понимаешь, что все-таки мы ближе к провалу", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра, 4 февраля. Министр подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы фракции «Блока Петра Порошенко» Игорем Кононенко.