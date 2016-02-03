Обнародован указ о назначении Мельничука председателем Киевской ОГА
13:42, 03 февраля 2016Политика
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На сайте президента обнародован указ №33/2016 о назначении Максима Мельничука председателем Киевской областной государственной администрации.
Порошенко назначил нового главу Киевской ОГА / pravda.com.ua
Также опубликован указ главы государства от 3 февраля №32/2016 об увольнении Владимира Шандры с должности председателя Киевской областной государственной администрации.
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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко назначил новым председателем Киевской ОГА вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Мельничука.
Порошенко поблагодарил бывшего председателя Киевской ОГА Шандру за работу во главе области в течение двух самых тяжелых в новейшей истории Украины лет и пригласил его работать своим советником.
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