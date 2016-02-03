Обнародован указ о назначении Мельничука председателем Киевской ОГА

Также опубликован указ главы государства от 3 февраля №32/2016 об увольнении Владимира Шандры с должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Читайте такжеПорошенко назначил новым председателем Киевской ОГА Мельничука

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко назначил новым председателем Киевской ОГА вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Мельничука.

Порошенко поблагодарил бывшего председателя Киевской ОГА Шандру за работу во главе области в течение двух самых тяжелых в новейшей истории Украины лет и пригласил его работать своим советником.