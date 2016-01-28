Председатель Киевской ОГА подал в отставку

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить подписчикам своей страницы о том, что вчера написал заявление об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Шандра отметил, что он возглавил Киевскую ОГА 3 марта 2014 года, и за это время область заняла третье место в Украине по социально-экономическим показателям.

"В местные бюджеты по сравнению с 2014 годом в 2015 году поступило больше на 1 млд. 650 млн. грн и нет никакой задолженности по зарплате у "бюджетников". А также отсутствует задолженность в бюджетных учреждениях за энергоносители", - сообщил руководитель области.

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"Хочу поблагодарить всех, кто работал вместе со мной, а новому руководителю КОДА желаю плодотворной работы и достижения новых результатов для развития Киевской области", - резюмировал Шандра.