Председатель Киевской ОГА подал в отставку
Председатель Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Хочу сообщить подписчикам своей страницы о том, что вчера написал заявление об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Шандра отметил, что он возглавил Киевскую ОГА 3 марта 2014 года, и за это время область заняла третье место в Украине по социально-экономическим показателям.
"В местные бюджеты по сравнению с 2014 годом в 2015 году поступило больше на 1 млд. 650 млн. грн и нет никакой задолженности по зарплате у "бюджетников". А также отсутствует задолженность в бюджетных учреждениях за энергоносители", - сообщил руководитель области.
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"Хочу поблагодарить всех, кто работал вместе со мной, а новому руководителю КОДА желаю плодотворной работы и достижения новых результатов для развития Киевской области", - резюмировал Шандра.
Хочу повідомити підписчиків своєї сторінки про те, що вчора написав заяву про звільнення за власним бажанням.На посаду ...Posted by Володимир Шандра on Wednesday, January 27, 2016