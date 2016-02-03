Блок Порошенко готовится к досрочным выборам в сентябре - СМИ

Как сообщил политолог Тарас Березовец со ссылкой на несколько источников – народных депутатов и работников штаба БПП, такую команду уже официально дал Сергей Березенко, передает "Украинская правда".

Ранее источники УП сообщали о таком варианте развития событий, а депутат Николай Томенко в интервью говорил, что руководства БПП, "Батькивщины" и "Самопомочи" уже начали готовить своих кандидатов в округах.

Читайте такжеГройсман: этот парламент еще очень далек от внеочередных выборов

По словам Березовца, команду готовиться к выборам штабам БПП дали неделю назад.

Согласно информации его источников, это связано с тем, что нынешняя коалиция вряд ли уцелеет, а другие форматы вряд ли возможны.

Впрочем, политолог не исключил, что эти слухи распространяются "превентивно", для давления на коллег по коалиции.