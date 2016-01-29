Порошенко: мы создали армию, которая даст по зубам любому агрессору

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на открытии лечебного корпуса Владимирецкой центральной районной больницы в Ривненской области.

"Мы остановили их (российских захватчиков - УНИАН) на Донбассе, менее чем за два года построили такую армию, которая даст по зубам любому агрессору, вооружили ее, накормили, одели, обучили", - заявил Порошенко.

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Президент добавил, что "с января 2016 года каждый украинский воин, нашими совместными усилиями, получит денежное обеспечение на уровне не ниже 7 тысяч гривень".

"Сегодня можно идти на контрактную армию, сегодня можно обеспечивать силу, чтобы политико-дипломатическим путем, но имея сильные Вооруженные силы, мы освободили украинскую землю от захватчиков", - отметил Порошенко.

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