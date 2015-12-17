Путин: РФ хочет урегулирования ситуации на Донбассе, но не способом "физической ликвидации людей"

Об том он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН.

«Теперь по поводу всяких наступлений. Вы знаете, я вам искренне говорю – мы не заинтересованы в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы, чтобы этот конфликт был быстрее разрешен, но не способом физической ликвидации людей на юго-востоке Украины», - сказал Путин.

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По его словам, на местных выборах осенью этого года жители «юго-восточных областей» Украины проголосовали за партию «Оппозиционный блок», что должны учитывать власти Украины.

«Мы очень рассчитываем на то, что у нас будет открытый, честный диалог», - сказал Путин.