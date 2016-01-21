Непредсказуемость России заставляет Украину выделять на оборону и безопасность 5% ВВП - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg TV. Глава государства выразил сомнение относительно существования непосредственной взаимосвязи между падением цен на нефть и возможностью России продолжать и в дальнейшем свою политику в отношении Украины, которой РФ придерживается с начала 2014 года.

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"Я сомневаюсь, что существует прямая связь, но чем меньше денег Россия может тратить на военные расходы, тем лучше. Лучше для России - лучше для соседей и лучше для всей международной безопасности", - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил мнение, что Россия должна быть прогнозируемой страной.

"До сих пор никто не может спрогнозировать, каким будет развитие ситуации в Сирии, никто не может спрогнозировать, как ситуация будет развиваться в Украине, и именно поэтому мы должны тратить 5% нашего ВВП на программу нашей безопасности и обороны", - заявил Порошенко.

По его словам, это нужно для построения эффективных Вооруженных сил и для того, чтобы остановить российскую агрессию.