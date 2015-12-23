Порошенко: у Украины есть сосед, который отрицает само наше право на существование

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления в израильском парламенте (Кнессете). «Хочу подчеркнуть: российская агрессия против Украины – это война не только война за территорию, Россия имеет большую территорию. Это война мировоззрений, это война против свободы и демократии», - сказал Петр Порошенко.

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«И Украина и украинцы сегодня защищают ее, и украинцы гибнут именно за свободу и демократию, отстаивая право государства самостоятельно определять свое будущее. А будущим для Украины является европейский выбор, он необратим», - подчеркнул президент.

По его убеждению, украинский народ хочет видеть свою страну среди европейских демократий, политически свободных, экономически развитых и социально благополучных государств. «Но мы ни на миг не забываем о том, что европейская цивилизация, цивилизация Библии своим появлением обязана в том числе и мощным ближневосточным корням», - отметил президент

«Сегодня Украина является форпостом демократии на Востоке Европы, также как Израиль является форпостом демократии на Ближнем Востоке», - заявил он.

«Подобно Израилю, Украина имеет соседа, который отрицает само наше право на существование. И также, как и вы, мы стремимся к миру. Я верю в мир», - сказал президент.

По словам Петра Порошенко, один из основателей сионизма Теодор Герцль сказал когда-то, что для построения великой нации нужен большой противник. «Кое-кто в Кремле решил стать для Украины именно таким противником. Но Украина не хочет вражды. Мы хотим мира», - отметил президент.