Еврокомиссар Аврамопулос представит сегодня доклад о выполнении Украиной обязательств по визовой либерализации
13:32, 18 декабря 2015Политика
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Доклад Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима сегодня в Брюсселе представит европейский комиссар Димитрис Аврамопулос.
Ожидается, что доклад будет положительным / Фото УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН, доклад будет обнародован во второй половине дня на пресс-конференции.
Также будут обнародованы аналогичные доклады для Грузии и Косово.
Ожидается, что доклад будет положительным, с рекомендацией для ЕС предоставить Украине безвизовый режим.
Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия сегодня окончательно приняла шестой отчет по выполнению Украиной требований Плана действий визовой либерализации.
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