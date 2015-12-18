Еврокомиссар Аврамопулос представит сегодня доклад о выполнении Украиной обязательств по визовой либерализации

Как передает собственный корреспондент УНИАН, доклад будет обнародован во второй половине дня на пресс-конференции.

Также будут обнародованы аналогичные доклады для Грузии и Косово.

Ожидается, что доклад будет положительным, с рекомендацией для ЕС предоставить Украине безвизовый режим.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия сегодня окончательно приняла шестой отчет по выполнению Украиной требований Плана действий визовой либерализации.