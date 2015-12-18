Еврокомиссия признала Украину готовой к отмене виз с ЕС

В распоряжении "Европейской правды" есть фрагменты этого документа, который сейчас готовится к публикации.

Стоит отметить, что отчет был одобрен на заседании коллегии ЕК 18 декабря.

"Принимая во внимание итоги мониторинга и отчетности, проводившейся после начала безвизового диалога в октябре 2008 года, Комиссия считает, что Украина выполнила все критерии, установленные по четырем блокам второй фазы ПДВЛ", - говорится в выводах "безвизового отчета" ЕК.

В документе подчеркивается, что предоставление Украине безвизового режима стало возможным благодаря особым политическим отношениям Киева и Брюсселя.

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"Принимая во внимание отношения Украины и ЕС, Еврокомиссия в начале 2016 года подаст (Совету ЕС) законодательное предложение об изменении регуляции 539/2001", - заключает ЕК.

В упомянутой регуляции ЕС устанавливается перечень стран, граждане которых не нуждаются в визе для въезда во все страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии.

Напомним, доклад Еврокомиссии должен был быть обнародован 15 декабря, однако впоследствии появилась информация о переносе срока публикации.

Федерика Могерини отметила, что на встрече министров иностранных дел 14 декабря обсуждали также вопросы визовой либерализации и дискуссия показала, что есть позитивное развитие, оценка со стороны стран-членов была скорее положительной.

Ранее о вероятной отмене визового режима заявляла финская евродепутат от партии "Зеленых" Хайди Гаутала. По ее словам, Европарламент готов проголосовать за решение о предоставлении Евросоюзом безвизового режима Украине.