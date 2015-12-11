Посол Британии об инциденте в парламенте: надеюсь, цветы и объятия не помешают работе Рады

Об этом она написала в своем Twitter.

"Цветы и объятия? Я надеюсь, что это не будет отвлекать от ожидаемого прогресса в Верховной Раде на этой неделе", - подчеркнула Гоф.

Flowers and a hug? I hope this doesn't distract from welcome progress in the @verkhovna_rada this week — Judith Gough (@JudithGoughFCO) December 11, 2015

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Яценюка депутат Олег Барна из фракции «Блок Петра Порошенко», собирающий подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и положил букет красных роз, перевязанный черной траурной лентой. После этого Барна вынес Яценюка с трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и стали его бить. К этой драке присоединились депутаты от БПП.