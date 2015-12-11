Барна объяснил свою атаку на Яценюка

"Поступок, может, не европейский, но иным методом это зло... Потому что если Яценюк не уйдет, я очень боюсь, что его вынесут люди", – сказал он.

"Премьер, рейтинг политической силы которого падает до нуля за полгода, автоматически должен уходить в отставку. Премьер, который не выполнил договоренностей, должен идти в отставку", – считает Барна.

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Он также выразил недовольство, что нардепы не ставят свои подписи за отставку правительства, которые он собирает, пишет Украинская правда.

"А это надо спрашивать у тех сил, которые критикуют Яценюка, но две недели думают подписывать или не подписывать. Это напоминает отношение проститутки к клиенту", – добавил он.

Как известно, в пятницу во время выступления Яценюка с трибуны Барна подошел к нему с букетом цветов и набросился на него.