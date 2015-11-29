Предварительные результаты выборов в Мариуполе и Красноармейске могут быть к полуночи - ЦИК

Об этом заявил заместитель руководителя секретариата Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в Мариуполе за ситуацией наблюдают 6 представителей ЦИК, еще 4 приехали в Красноармейск.

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"Предварительные результаты голосования можно будет ожидать до 00:00, а установление результатов - сами понимаете, есть определенный срок установления результатов выборов. Как комиссии будут готовы, так и будем устанавливать. Мы будем находиться там до конца, до самого установления результатов голосования по выборам городского головы и депутатов горсоветов", - сказал он.

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