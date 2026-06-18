Дата 18 известна многими интересными международными праздниками.

Дата восемнадцатого июня оказалась очень интересной с точки зрения международных событий, поскольку известна многими мировыми торжествами. Однако у украинцев тоже есть свой праздник сегодня. В народных верованиях это число считается довольно удачным, хотя также предупреждает о некоторых опасностях.

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Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране на эту дату установлено профессиональное событие - День участкого офицера полиции. В праздник сегодня в Украине принято поздравлять полицейских, к которым граждане первыми обращаются за помощью. Каждый участковый "отвечает" за закрепленную за ним территорию и знаком с её жителями.

Какой сегодня праздник у православных

Но новому православному календарю 18 июня принято чествовать ранних христианских мучеников Феодула, Ипатия и Леонтия. Этим троим молятся о защите и благополучии военнослужащих. В староцерковном стиле сегодня праздник нескольких украинских святых, в числе которых Игорь Черниговский и Константин Киевский, а также Игоревская икона Девы Марии.

Какой сегодня праздник в мире

18 июня есть много интересных всемирных событий. Одно из них - Международный день рыбалки, объединяющий всех профессионалов и любителей рыбной ловли. В честь него рыбаки делятся своими секретами, ищут друзей и хвастаются рекордными "трофеями".

Также в эту дату проводится День гордости и достоинства лиц с аутизмом. Его цель - разрушить стереотипы о нейроотличных людях, рассказать об их достижениях и призвать общество быть более терпимым.

Остальные достойные упоминания праздники сегодня, которые имеют всемирный масштаб - это День пикников, День суши, День рабочего перерыва, День изобретения детской коляски и День чрезмерностей.

Какой сегодня праздник в народе

Про сегодняшнюю дату есть приметы, по которым можно предсказать будущую погоду:

если воздух стал затхлым и тяжелым, то приближается гроза;

сильно пахнет черемухой - к жаре;

темные пасмурные облака предвещают наступление непогоды;

чем больше росы утром, тем лучше уродят огурцы.

По народным верованиям в этот праздник принято приглашать гостей и угощать их. Очень удачной дата считается для налаживания семейных отношений. При этом важно не отпускать родных домой с пустыми руками. Также 18 июня можно устраивать свадьбы и крестины. У рыбаков будет хороший улов рыбы.

Что нельзя делать сегодня

Хотя праздник 18 июня в целом считается удачным для домашних дел, в эту дату категорически запрещается ссориться и вспоминать старые обиды. Такие действия могут привести к тому, что помириться уже никогда не удастся. Также в это число стоит следить за словами и не говорить того, о чем можете сожалеть. Всё сказанное будет иметь серьезные последствия. Запрещается хвастаться и сплетничать.

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