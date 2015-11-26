На Волыни УКРОП победил БПП: председателем облсовета стал Игорь Палица
15:14, 26 ноября 2015Политика
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«Укроповец» Игорь Палица возглавил Волынский областной совет. На первом заседании облсовета Палицу поддержали 39 депутатов из 64-х.
Игорь Палица
Вторым претендентом на эту должность был Владимир Бондарь от «БПП – «Солидарность».
«Я буду работать не над политическим рейтингом или политическими заявлениями для личного рейтинга. Я буду работать так, чтобы не краснеть за то, что я обещал. Я всегда привык соблюдать обещания и держать слово. Я хочу, чтобы мы вместе начали работать над комиссиями, чтобы мы стали одним целым и спорили только над экономическими темами – независимо от того, кто какую фракцию представляет», – заявил Игорь Палица на заседании.
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