На Волыни УКРОП победил БПП: председателем облсовета стал Игорь Палица

Вторым претендентом на эту должность был Владимир Бондарь от «БПП – «Солидарность».

«Я буду работать не над политическим рейтингом или политическими заявлениями для личного рейтинга. Я буду работать так, чтобы не краснеть за то, что я обещал. Я всегда привык соблюдать обещания и держать слово. Я хочу, чтобы мы вместе начали работать над комиссиями, чтобы мы стали одним целым и спорили только над экономическими темами – независимо от того, кто какую фракцию представляет», – заявил Игорь Палица на заседании.