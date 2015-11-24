Кужель отзывает заявление из ГПУ об "избиении" ее Тетеруком

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Кужель озвучила на заседании парламента народный депутат из фракции “Батькивщина” Алена Шкрум.

В заявлении сказано, что на сегодняшний день ничего не изменилось по сравнению с режимом Януковича».

“Цинизм, безнаказанность, жестокость и бездуховность, как и раньше, извечный шовинизм, сексизм - мы не сдали один из главных экзаменов, не выполнили главное условие, которое отделяет демократическую страну от стран третьего мира - требование моральной зрелости”, - подчеркнула Кужель.

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“Поэтому в этих условиях, я считаю недопустимым отвлекать внимание и ресурсы правоохранительных органов на расследование поступка этого лица (речь идет о народном депутате Тетеруке — УНИАН) против себя, поэтому я отзываю свое заявление о совершении преступления из прокуратуры”, - подчеркнула Кужель.

Как сообщал УНИАН, фракция «Батькивщина» заявила, что 5 ноября Тетерук возле кабинета председателя парламента Владимира Гройсмана Кужель ударил стеклянной бутылкой по голове. По данным «Батькивщины», Кужель получила сотрясение мозга.

В связи с этим фракция «Батькивщина» требовала лишить Тетерука депутатских полномочий.

В свою очередь Тетерук заверил, что никакой агрессии с его стороны не было.