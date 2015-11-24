Кужель отзывает заявление из ГПУ об "избиении" ее Тетеруком
Народный депутат Украины Александра Кужель отзывает заявление из Генпрокуратуры об избиении ее народным депутатом Андреем Тетеруком.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Кужель озвучила на заседании парламента народный депутат из фракции “Батькивщина” Алена Шкрум.
В заявлении сказано, что на сегодняшний день ничего не изменилось по сравнению с режимом Януковича».
“Цинизм, безнаказанность, жестокость и бездуховность, как и раньше, извечный шовинизм, сексизм - мы не сдали один из главных экзаменов, не выполнили главное условие, которое отделяет демократическую страну от стран третьего мира - требование моральной зрелости”, - подчеркнула Кужель.
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“Поэтому в этих условиях, я считаю недопустимым отвлекать внимание и ресурсы правоохранительных органов на расследование поступка этого лица (речь идет о народном депутате Тетеруке — УНИАН) против себя, поэтому я отзываю свое заявление о совершении преступления из прокуратуры”, - подчеркнула Кужель.
Как сообщал УНИАН, фракция «Батькивщина» заявила, что 5 ноября Тетерук возле кабинета председателя парламента Владимира Гройсмана Кужель ударил стеклянной бутылкой по голове. По данным «Батькивщины», Кужель получила сотрясение мозга.
В связи с этим фракция «Батькивщина» требовала лишить Тетерука депутатских полномочий.
В свою очередь Тетерук заверил, что никакой агрессии с его стороны не было.