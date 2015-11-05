Геращенко рассказал подробности инцидента между Тетеруком и Кужель (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал однопартиец последнего Антон Геращенко.

По словам Герашенко, конфликт между Кужель и Тетеруком произошел после совещания представителей фракций в кабинете спикера ВР на фоне провала в зале парламента пакета законов для визовой либерализации с ЕС. Сначала между депутатами произошла словесная перепалка, а потом и потасовка с применением физической силы.

"Со слов Александры Кужель, она, выходя из приёмной спикера услышала, что Андрей Тетерук сказал ей в спину слова, которые она посчитала оскорбительными для себя. После чего она развернулась и потребовала от Андрея Тетерука извинений", - написал нардеп.

"Со слов Андрея Тетерука, он, выходя из приёмной спикера, находился в словесной перепалке с Александрой Кужель. Александра Кужель внезапно развернулась и попыталась его ударить своей сумкой. Он держал в руках поллитровую бутылку с водой и попытался облить Александру Кужель водой, чтоб остановить её. Однако при этом, с его слов, он случайно попал горлышком бутылки в лицо Александры Кужель", - добавил Геращенко.

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Отмечается, что Андрей Тетерук попытался извиниться перед Кужель, но извинения не были приняты. Юлия Тимошенко и фракция "Батькивщина" требует от Тетерука сложения мандата народного депутата.

"Андрей Тетерук заявляет, что он действовал в рамках необходимой самобороны, готов к снятию депутатской неприкосновенности и будет доказывать в суде, что он действовал в рамках необходимой самообороны", - написал Антон Геращенко.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат Андрей Тетерук («Народный фронт») ударил стеклянной бутылкой по голове депутата от «Батькивщины» Александру Кужель.

В связи с этим в «Батькивщине» требуют от Генеральной прокуратуры Украины немедленно внести представление о лишении Тетерука депутатской неприкосновенности и арестовать его.

Также депутаты считают, что фракция «Народный фронт» должна лишить Тетерука депутатского мандата.