Милицейско-полицейская дилемма

Одновременно с когда-то широко празднуемым «Днем Великой октябрьской социалистической революции» в этом году в Украине вступил в силу Закон «О Национальной полиции» (далее «Закон о полиции»), согласно которому на смену милиции приходит новый правоохранительный орган – национальная полиция. Стремительность данной реформы и, одновременно, «быстрота» работы государственного аппарата привели к угрозе коллапса в данном вопросе.

Ситуация заключается в следующем. Согласно Закону о полиции, в основной своей части он вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. При этом, Кабмину дали один месяц на создание органов полиции, назначение руководителей и заместителей органов полиции, приведение имеющейся нормативной базы в соответствие с новым Законом и принятие новых нормативных актов во исполнение принятого Закона о полиции.

Таким образом, по замыслу власти, на момент вступления в силу основной части Закона о полиции, уже должны были быть созданы органы полиции и назначены руководители и их заместители.

Но, как обычно, на 7 ноября ничего из этого не было готово. Процедуры переаттестации и конкурсного отбора не разработаны и не начаты.

Одновременно, законодатель «блеснул» знанием трудового права и в заключительных положениях Закона о полиции указал, что опубликование этого Закона считается предупреждением для всех действующих милиционеров о будущем увольнении по сокращению штатов. При этом были грубо проигнорированы нормы Кодекса Законов Украины о труде, согласно которому о будущем увольнении по такому основанию работник уведомляется письменно. Соответственно, должно быть доказательство, что последний лично получил такое письменное уведомление.

Учитывая, что на Законе о полиции, скорее всего, отсутствуют подписи всех действующих милиционеров, их увольнение в связи с сокращением штатов только на основании уведомления об этом в Законе о полиции будет незаконным. И следует ожидать исков о восстановлении на работе. Более того, если суды будут незаангажированы – то решения будут в пользу уволенных.

Аналогично, вызывает сомнение законность положения Закона о полиции, что нахождение на больничном или в отпуске не является препятствием для увольнения. КЗоТ Украины прямо говорит об обратном.

Что касается просьб руководства о написании милиционерами заявлений об увольнении по собственному желанию, то это все – только на усмотрение работника и работодателя. Если работник не напишет такое заявление и не передаст его работодателю, то последний, не имея на руках такого заявления, не может уволить сотрудника. В случае же увольнения без такого заявления, суд однозначно восстановит уволенного на работе и взыщет с работодателя средний заработок за время так называемого «вынужденного прогула», то есть когда работник не мог работать у работодателя, зарабатывать и получать зарплату.

Из описанной выше ситуации с непунктуальностью Кабмина и непроведением конкурсов и переаттестаций на должности в полиции вытекает следующий вопрос – временное исполнение экс-милиционерами обязанностей полицейских.

В Законе о полиции и в Уголовном процессуальном кодексе Украины отсутствуют такие субъекты, как «исполняющие обязанности следователей». Вместе с тем, Кодекс Законов Украины о труде и подзаконные нормативные акты допускают временное исполнение трудовых обязанностей на вакантных должностях. При этом, срок такого временного исполнения не регламентирован. Неурегулированность этого вопроса и дает основания для назначения всех милиционеров на должности «и.о. полицейских» без какого-либо четкого срока.

Что же касается законности расследования уголовных производств такими «и.о. следователя», этот вопрос оставлен на усмотрение судов. Не исключено, что обжалование действий таких лиц будет взято на вооружение адвокатами.

В результате, стороне обвинения придется поднапрячься и подтвердить законность своего статуса и проведенного расследования. Скорее всего это будут ссылки на Закон о полиции, Кодекс Законов о труде Украины и внутренние нормативные акты МВД и полиции (положения, уставы и т.п.). И решающее значение здесь будет иметь слово судей, поскольку именно они будут определять, можно ли принимать доказательство, полученное таким «и.о. следователя», или нет. В последнем случае возможен лавинообразный рост оправдательных приговоров и возврата обвинительных актов.

Кирилл Казак, партнер ЮФ «КПД Консалтинг»