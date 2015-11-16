Штайнмайер не исключает, что Россия отвлекает внимание от Украины наращиванием присутствия в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в Брюсселе, выступая в рамках заседания Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

«В отношении России. Россия запустила весь этот конфликт, и долго делала так, чтобы мы не сделали миллиметра прогресса во время последних переговоров в Берлине и Париже. Но мы видели и движение в направлении к большему прогрессу. Сейчас Россия больше заинтересована в развитии военного присутствия в Сирии. Возможно, они фокусируют свои усилия в Сирии и отвлекают как-то от украинского конфликта», - сказал Штайнмайер.

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При этом он отметил, что «какой бы ни была причина, но последние переговоры с Украиной и Россией были гораздо конструктивнее, чем предыдущие». «Односторонние переговоры сепаратистов были отложены. Если бы это произошло, Минский процесс выскользнул бы из рук. Мы будем продолжать, чтобы удерживать этот процесс в рабочем состоянии», - заверил Штайнмайер.

По словам министра, сейчас ЕС «стоит перед вопросом, что делать с санкциями» против России. «Дебаты еще по-настоящему не начались, и это полностью зависит от выполнения Минских договоренностей. Мы должны посмотреть, как мы свяжем прогресс с санкциями с прогрессом по Минским договоренностям», - подчеркнул Штайнмайер.