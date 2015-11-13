В Минобороны РФ отреагировали на сообщения СМИ о ракетных комплексах С-400 в Сирии
Российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Сирии нет, это "просто дезинформация".
Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
"Отдельные сообщения о нашей авиабазе, которые регулярно появляются в зарубежных изданиях, вызывают если не смех, то искреннее недоумение. Хотелось бы верить, что эти небылицы публикуются в целях саморекламы", - отметил генерал на брифинге для представителей иностранных СМИ в рамках пресс-тура на авиабазу Хмеймим, где дислоцирована российская авиация.
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При этом он утверждает, что "никаких С-400 здесь, конечно, не было и нет, это просто дезинформация".
Ранее сегодня СМИ сообщили, что Россия развернула новейшие зенитные ракетные системы ПВО С-400 на авиабазе Хмеймим на сирийском побережье в провинции Латакия.