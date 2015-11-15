В ЕС рассказали о будущем санкций против России

Об этом они сказали сегодня перед началом саммита G20 в Турции, сообщает Deutsche Welle.

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Срок действия санкций завершается в декабре 2015 года, если страны ЕС не примут решение об их продлении. Ранее о намерении Брюсселя продлить действие санкций сообщали западные СМИ.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае эскалации ситуации на Донбассе и продолжения невыполнения Россией Минских договоренностей международное сообщество должно быть готовым ужесточить санкции и ограничительные меры в отношении РФ.