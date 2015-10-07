Олейник: Если "Видродження" в Днепропетровске не зарегистрируют, выборы будут сорваны

В случае если городская территориальная комиссия Днепропетровска не выполнит решения суда и не зарегистрирует список кандидатов от «Видродження» в городской совет и Анатолия Крупского кандидатом в мэры, протесты в городе будут продолжаться, а весь избирательный процесс в Днепропетровске окажется под угрозой срыва.

Об этом во время презентации достижений «Видродження» заявил заместитель председателя Днепропетровской ОГА, кандидат от партии «Видродження» в областной совет Святослав Олейник.

По его словам, причиной для отказа в регистрации городской организации «Видродження» и Крупского стало мелочное желание определенных политических сил избавиться от конкурента.

«Я приложил максимум усилий, чтобы проблема была решена правовым путем. Я обратился к представителям всех политических сил в избиркоме: к партии «Самопомич», к партии «Народный фронт», к партии БПП, я даже обратился к «Оппозиционному блоку» и попросил не откатывать нашу страну в прошлое, не топтать избирательный процесс и не позорить государство», - заявил Олейник.

Заместитель губернатора Днепропетровщины рассказал, что заседание комиссии, где должен быть рассмотрен вопрос о выполнении решений суда по регистрации списка городской организации «Видродження» и кандидата на пост мэра Крупского, состоится сегодня в 17:00.

«Я надеюсь на позитивное решение комиссии, потому что в диалоге со всеми политическими партиями услышал достаточно продуктивные ответы. Надеюсь, они не будут дискредитировать свои политические силы и выполнят решение двух судебных инстанций», - сказал Олейник.

Он также отметил, что если избирком откажется выполнить постановления судов, акции протеста будут продолжаться до конца выборов.

«Возможно, тогда выборы в Днепропетровске окажутся под угрозой срыва. По крайней мере, мы будем прилагать к этому максимум усилий. Потому что без такого серьезного политического субъекта, как партия «Видродження», эти выборы нельзя будет считать легитимными», - отметил Олейник.

«Я буду стараться, чтобы это все происходило мирно и без столкновений. Я очень удивлен, что после всего, что пережила наша страна, приходится отстаивать элементарное конституционное право людей на участие в избирательном процессе. Это серьезный повод для Президента задуматься о том, что выполнение норм Конституции в стране должно все-таки гарантироваться», - резюмировал Олейник.

Как известно, городская избирательная комиссия Днепропетровска зарегистрировала кандидатом в мэры прописанного в Тернополе Анатолия Крупского от партии-«клона» «Всеукраинское объединение "Видродження Украины"», при этом отказав в регистрации Анатолию Крупского из партии «Видродження».

Позже Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным постановление городской избирательной комиссии об отказе в регистрации Анатолию Крупскому кандидатом на пост мэра города и списка кандидатов от партии «Видродження» на выборах в городской совет.

Кроме того, Днепропетровский апелляционный суд также признал незаконным это постановление избиркома.

Также Днепропетровский областной избирком зарегистрировал кандидата-«дублера» Куцина Владимира Леонидович от партии-«клона» «Видродження Украины», который также прописан в Тернополе и никогда не жил в Днепропетровске. Лидером же списка партии «Видродження» в Днепропетровской области является Владимир Семеновичем Куцин.