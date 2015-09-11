Блок Петра Порошенко выдвигает на пост мэра Харькова сторонника Кернеса и Добкина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили в пресс-службе Харьковской территориальной организации БПП.

"Председатель Харьковской городской организации «Блок Петра Порошенко «Солидарность», депутат Харьковского областного совета Александр Давтян станет кандидатом от партии на должность Харьковского городского головы", - говорится в сообщении.

По сведениям партии, соответствующее решение во время обсуждения было принято на собрании актива городской организации «Солидарности». Кандидатура Давтяна будет выдвинута в соответствии с законом в установленные сроки.

Во время местных выборов 2006 года он поддержал кандидатуру Михаила Добкина на пост Харьковского городского головы, а во время выборов в 2010 году - кандидатуру Геннадия Кернеса.