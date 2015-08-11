Судья КС: изменения в Конституции предусматривают нормы жесткой централизации публичной власти

Об этом говорится в особом мнении судьи Конституционного суда (КС) Игоря Слиденко относительно вывода КС по делу по обращению Верховной Рады на предмет соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти требованиям ст. 157 и 158 Основного Закона.

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Игорь Слиденко отмечает, что название законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти" не отражает сути и специфики предложенных в законопроекте общественных отношений, которые предлагается закрепить в Конституции.

Он считает, что нормы, которыми законопроект предлагает ввести институт префекта и дополнить полномочия президента Украины контролем над местным самоуправлением, "очевидно являются средствами жесткой централизации публичной власти, даже по сравнению с той моделью, которая существует в действующей Конституции".

"Рассматривать предложенные законопроектом изменения в Основной Закон исключительно в контексте децентрализации власти, в условиях, когда значительная часть норм наоборот будет способствовать централизации публичной власти, Конституционному суду вряд ли возможно, поскольку научной методологии для этого нет", - отмечает Игорь Слиденко.

Судья также отмечает, что Конституционный суд ушел от анализа ситуации, связанной с аннексией Автономной республики Крым и военными действиями в Донецкой и Луганской областях.

По словам Игоря Слиденко, "в правовой системе Украины сложилась ситуация, когда функционирует комплексное нормативное обеспечение в связи с условиями военного или чрезвычайного положения, однако формально оно не введено".

"Очевидно, что вопрос о введении последнего (видимо, речь о военном положении - УНИАН) лежит в плоскости политической целесообразности, однако никак не касается фактических обстоятельств, которые сложились в связи с угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом невозможность внесения изменений в Конституцию Украины в условиях военного или чрезвычайного положения связана не столько с его формальным введением, сколько с теми изменениями, которые происходят в национальной правовой системе в связи с необходимостью обеспечивать функционирование государства в экстраординарных условиях (ограничение прав и свобод, ограничение функционирования высших органов государственной власти)", - отмечает Игорь Слиденко.

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Он считает, что проигнорировав анализ нормативно-правовых актов, принятых с целью обеспечения функционирования в условиях вооруженной агрессии, КС допустил серьезные методологические и концептуальные ошибки, поскольку в этом случае вопрос стоит о принципиальной возможности изменять Конституцию Украины в таких условиях.

Игорь Слиденко убежден, что "Конституционный суд избрал ложный путь для установления соответствия предлагаемых в законопроекте изменений в Основной Закон критериям, предусмотренным ст. 157 и 158, нарушив при этом предписания ст. 4 закона "О Конституционном суде Украины", предусматривающие обоснованность решений".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (о децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям ст.157 и 158 Конституции. 31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его отвечающим Конституции и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.